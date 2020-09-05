الحزب الجمهوري يعلن انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية «اختيار صحيح»

وصف الحزب الجمهوري الأمريكي، انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفترة رئاسية ثانية بالاختيار الصحيح ونشر الحزب الجمهوري، بيان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، جاء فيه: "إذا أراد الأمريكيون رئيسا يجعل الأولوية لمصالحهم ويركز على أمنهم الوطني ويبدي مصالح أمريكا في الخارج، فإن ترامب هو الاختيار الصحيح"، وفقا لوكالة سبوتنك الروسية فى غضون ذلك تشتد وتيرة الخلاف بين ترامب ومنافسه مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر.