مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة حوارة مجددا

أفادت مراسلتنا في فلسطين بأن عددا من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا مساء اليوم الاثنين، بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.

هذا ودعت المساجد في حوارة للتصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم.

هذا وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.