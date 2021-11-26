تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر
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تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر

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العرب اليوم - تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر

تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر
الجزائر ـ العرب اليوم

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، إنه من المفترض أن تشارك سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة "جامعة للصف العربي".وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية.وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قال في تصريح لـRT، إن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات، وعبر عن أمله أن تسود الإيجابية هذه المشاورات وتشارك سوريا في القمة.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري.وأبدى المقداد قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا "قلب العروبة النابض".

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تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر تبون يؤكد أن من المفترض مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر



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