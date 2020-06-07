إصابات كورونا تتجاوز المليونين ووفياته 112 ألفا في الولايات المتحدة
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إصابات كورونا تتجاوز المليونين ووفياته 112 ألفا في الولايات المتحدة

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العرب اليوم - إصابات كورونا تتجاوز المليونين ووفياته 112 ألفا في الولايات المتحدة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم الأحد حاجز المليوني حالة، فيما تخطى عدد الوفيات الـ112 ألفا.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد حسب موقع "Worldometers" للإحصائيات 2000022 إصابة، بينها 112320 وفاة، ما يعادل 5.62% من الحصيلة الإجمالية للحالات المصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 755352 بواقع 37.78%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ6 يونيو، أن حصيلة الإصابات بلغت 1920904 حالات، بينها 109901 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 29214 في ارتفاع طفيف مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 5 يونيو 29034 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 709 حالات، مقابل 1128 في إحصائية 5 يونيو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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إصابات كورونا تتجاوز المليونين ووفياته 112 ألفا في الولايات المتحدة إصابات كورونا تتجاوز المليونين ووفياته 112 ألفا في الولايات المتحدة



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