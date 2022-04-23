تحطم مروحية شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت بأن طائرة إسرائيلية تحطمت شمالي البلاد، مشيرة إلى إصابة اثنين كانا على متنها. وذكرت مصادرنا أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنين كانا على متنها تم نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها وأنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن من كانا على متنها لم يلقيا حتفهما وأن المروحية تحطمت في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار "روش بينا" بمدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك.