إيطاليا تسجل ارتفاعا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، تسجيل 111وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر الذي بلغ أمس الجمعة 87 حالة.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11 حالة، وبلغ 33340.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل يوم 27 مايو إلى 117 حالة، وفي 28 مايو 70، وفي 29 مايو 87.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 416 حالة، مقارنة مع 516 في إحصائية أمس 29 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 232664.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 46475 إلى 43691، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 475 إلى 450 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2789 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 152844 إلى 155633 أشخاص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.405 مليون.

المصدر: وكالات