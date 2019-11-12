الرئيس عون: قلت للقضاة "أنا سقفكم الفولاذي واذا لم يتحمل أحد منكم الضغط فلينقله الي" الا ان هناك اهتراء معينا وعلينا اصلاحه.

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