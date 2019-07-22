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"القيادة المركزية لتحالف قوى فلسطينية" تنعى بسام الشكعة

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العرب اليوم - "القيادة المركزية لتحالف قوى فلسطينية" تنعى بسام الشكعة

"القيادة المركزية لتحالف قوى فلسطينية" تنعى بسام الشكعة
غزة - العرب اليوم

تنعي القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية المناضل الوطني والقومي الكبير الأستاذ بسام الشكعة الذي توفي اليوم الإثنين في إحدى مستشفيات مدينة نابلس عن عمر يناهز 90 عامًا.

ويُعد الراحل الكبير أحد أعيان مدينة نابلس، وهو من الشخصيات الوطنية الفلسطينية الملتزمه بقضايا شعبها، والتي تحظى بقدير واحترام كبيرين.

وانتُخب رئيسًا لبلدية نابلس عام 1976، على رأس القائمة الوطنية، وكان له الدور البارز في تشكيل العديد من المؤسسات الشعبية الوطنية وخاصة لجنة التوجيه الوطني التي قادت النضال الفلسطيني ضد الاستيطان والتهويد.

ويُعد الشكعة من مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي في فلسطين، وهو شخصية قومية بارزة في الوطن العربي قاوم الانفصال بين سورية ومصر.

وتعرَّض الشكعة لمحاولة اغتيال من قبل عصابات الكيان الصهيوني، وأدى انفجار عبوة وضعت في سيارته إلى بتر قدميه في 2 حزيران/ يونيو 1980.وحينها وبعد محاولة اغتيال ثنين كذلك من رؤساء البلديات في الضفة الغربية، اشتعلت شرارة انتفاضة فلسطينية استمرت عدة أشهر وشملت مختلف المدن الفلسطينية.

وترأس الشكعة المؤتمر الو طني الفلسطيني ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر إلى جانب تحالف قوى المقاومة الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية، في مواجهة اتفاقات أوسلو وملحقاتها ونهج التسوية والمفاوضات مع العدو الصهيوني.

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الثلاثاء، من المسجد الحنبلي بنابلس، إلى المقبرة الغربية في مدينة نابلس.

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القيادة المركزية لتحالف قوى فلسطينية تنعى بسام الشكعة القيادة المركزية لتحالف قوى فلسطينية تنعى بسام الشكعة



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