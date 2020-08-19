وزير الخارجية سامح شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التطورات في ليبيا والوضع على الصعيد الفلسطيني