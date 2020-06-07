ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورنا إلى 982 حالة، وذلك بالتوازي مع عدم تسجيل أي إصابة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد الإصابات عند1087 حالة منذ ظهور هذا الوباء خلال شهر مارس الماضي .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن أعداد الحاملين للفيروس تراجعت إلى 56 حالة، فيما استقرار عدد الوفيات عند 49 حالة وفاة .