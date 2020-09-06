الشرطة الأمريكية تعتقل أكثر من 50 شخصًا في مظاهرات بورتلاند

اعتقلت شرطة مدينة بورتلاند الأمريكية، أكثر من 50 شخصًا خلال احتجاجات شهدتها المدينة مساء أمس، وذلك انقضاء 100 يوم من المظاهرات بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية في مايو الماضي وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن سلسلة الاعتقالات جاءت بعد قيام مجموعة من المتظاهرين بإلقاء قنابل نارية على عناصر الشرطة، مما ترتب عليه إصابة أحد عناصر الشرطة

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم نقل العنصر المصاب إلى المستشفى في سيارة خاصة وبدأت المظاهرات الليلية مع تجمع حشود من المتظاهرين في حديقة فينتورا، ثم توجهوا في مسيرة في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي إلى مركز شرطة شرق بورتلاند ووفقًا لرواية الشرطة، فإن المتظاهرين ارتدوا الملابس السوداء والملابس الواقية بما فيها الخوذ وحملوا دروع ضخمة وأقنعة واقية من الغاز.