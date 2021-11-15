سماع دوي انفجارات في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة
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سماع دوي انفجارات في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة

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العرب اليوم - سماع دوي انفجارات في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة

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دمشق - العرب البوم

سمع دوي انفجارات، مساء اليوم الاثنين، في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامنا مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة

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سماع دوي انفجارات في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة سماع دوي انفجارات في مدينة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة



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