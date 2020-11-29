الإمارات تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار