شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى تزامنا مع إصلاحات

اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقال رامي الخطيب من دائرة الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية -في تصريح صحفي- إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى تزامنا مع إصلاحات تقوم بها لجنة الإعمار