مقتل 6 من عناصر داعش شمالي بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، بمقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم، إن القتلى بينهم انتحاريان، مشيرة إلى مقتل أحد المدنيين خلال العملية التي نفذتها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي في قاطع عمليات صلاح الدين بمنطقة تلو الباج بالتعاون مع الأهالي

وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من الاستيلاء على أسلحة ومعدات في هذه العملية النوعية والاستباقية المتميزة التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطادرة وملاحقة عناصر داعش الإرهابية.