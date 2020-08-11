اليونان تتأهب عسكريا للرد على التحرك التركي بالبحر المتوسط

ذكرت تقارير محلية يونانية، أن اليونان رفعت حالة التأهب بين قواتها البحرية، وطلبت الحكومة من جميع الضباط العسكريين المتغيبين حاليا العودة إلى مواقعهم على الفور يأتي ذلك التحرك بعد نفاذ صبر اليونان مع تواصل الاستفزازات التركية، والتي كان أخرها إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" إلى سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية للتنقيب عن الغاز والنفط وطالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع عاجل للنظر بانتهاكات أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط.