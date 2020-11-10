الحكومة اللبنانية تعلن الإقفال التام في لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم عن قرار الإقفال التام ابتداء من يوم السبت 14 نوفمبر حتى الأحد 29 من الشهر نفسه ويأتي القرار بعد الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا والسعي للحد من انتشار الوباء في جميع المناطق اللبنانية.