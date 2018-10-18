وكاله اسوشيتدبرس الاميريكيه

ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه

نقلا عن سي ان ان بالعربية