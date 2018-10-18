ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه
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ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه

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العرب اليوم - ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه

ترامب و جمال خاشقجي
واشنطن - العرب اليوم

وكاله اسوشيتدبرس الاميريكيه

ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه

نقلا عن سي ان ان بالعربية

 
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ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه



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ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه ترامب يقول انه يبدو انه اضحي من المؤكد ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي قد مات وينوعد باجراءات قاسيه اذا ثبت تورط العائله المالكه في السعوديه



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