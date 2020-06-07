النرويج تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وقال المعهد النرويجي في بيان إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في النرويج إلى 8542 حالة، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفياً .