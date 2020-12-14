إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وقال الجيش الأردني في بيان صحفي: أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.