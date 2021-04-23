الأعلام الإسرائيلي 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو أشكول

الأعلام الإسرائيلي يعلن أن 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو أشكول وقد سقط إثنين منهم في مناطق مفتوحة وت إعتراض الصاروخ الثالث. هذا قد دوت صفارات الإنذار في محيط كيسوفيم في غلاف غزّة