انخفاض قياسي في إصابات ووفيات فيروس كورونا في ايطاليا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 53 حالة وفاة و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعتبر ذلك انخفاضًا قياسيًا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مقارنة بحصيلة أمس، حيث سجلت إيطاليا 72 حالة وفاة و270 حالة إصابة بالمرض.

فى سياق آخر، اندلعت صباح اليوم احتجاجات في إيطاليا ضد عنف الشرطة بعد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، وذلك برغم من مخاوف تردي الأوضاع الصحية في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.