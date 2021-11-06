السيطرة على حريق ضخم في مستودع لمواد البناء في السعودية

نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم مساء السبت، اندلع في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة في مدينة الإحساء ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: RT