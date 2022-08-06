قال الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة "الجهاد الإسلامي" وأحد أبرز قادتها في عملية نوعية ومشتركة بين الجيش وجهاز "الشاباك". وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح. وصرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بأنه لم يتم التأكد من صحة خبر اغتيال القيادي خالد منصور. وأفاد بأن هذه الجولة من المواجهة رسخت وحدة صف الفصائل الفلسطينية. وأشار خالد البطش إلى أنهم يتعاملون مع الوساطات بإيجابية وليس لديهم أمام العدوان إلا الدفاع عن الشعب. وأكد في السياق أن تل أبيب هي المسؤولة عن هذه الجولة من الصراع.