وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي "قساوة" لا يتفهمها الجانب اللبناني.