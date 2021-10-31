وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها
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وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها

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العرب اليوم - وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها

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بيروت - العرب اليوم

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي "قساوة" لا يتفهمها الجانب اللبناني.

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وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها وزير خارجية لبنان يصرح فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها



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