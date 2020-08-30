الري السودانية تتوقع انخفاض منسوب النيل

أعلنت وزارة الري السودانية، أن منسوب النيل في محطة شندي تجاوز أعلى رقم مسجل "18.07" متر، وسجّل اليوم الأحد "18.08" متر بزيادة (1سم)، بينما استقر منسوب النيل في محطة الخرطوم عند 17.48 متر مرتفعًا عن أعلى رقم مسجل (17.26) متر بـ22 سم قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت هطول أمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 27 و28 و29 أغسطس قد تؤدي لانخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الاثنين.