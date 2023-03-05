مقتل 4 أشخاص إثر انفجار في طهران أثناء تصنيع ألعاب نارية غير قانونية

لقى أربعة أشخاص حتفهم في انفجار اليوم الأحد بمنطقة سكنية في طهران، يبدو أنه ناجم عن تصنيع ألعاب نارية غير قانونية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وقد وقع الحادث في منطقة ليست بعيدة عن وسط العاصمة الإيرانية.

وذكرت تسنيم أنه يعتقد أن الحادث يتضمن مواد تفجيرية لصنع الألعاب النارية، بغرض استخدامها في احتفالات العام الفارسي الجديد في نهاية الشهر.