انفجار بسبب تسرب للغاز في مبنى وسط مدريد يخلف إصابة 16 شخصًا

قالت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصالح الطوارئ إن 16 شخصا أصيبوا إصابات متفاوتة جراء انفجار بسبب تسرب للغاز وقع اليوم الجمعة في مبنى سكنى بمدريد .

وأكد نفس المصدر أن هذا الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال تسبب في تدمير شقتين في الطابق العلوي من المبنى الواقع بمنطقة ( فاليكاس ) في العاصمة مدريد .