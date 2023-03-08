حريق هائل يلتهم عشرات المنازل في دارفور

أندلع حريق هائل إلى حرق وتضرر عشرات المنازل بقرية جنوب مليط بولاية شمال دارفور، وفقا لوكالة السودان الأبناء.

وتسببت النيران في حرق 30 منزلا حريقا كاملا، وتضرر 30 منزلا جزئيا، كما ادى الحريق إلى إحراق وإتلاف مخزونات المحصولات الزراعية والمبالغ النقدية.

وخلف الحريق حوالي 30 أسرة في العراء بلا مأوى ولا مأكل ولا غطاء في منطقة مليطوناشد المدير التنفيذي للمحلية الأسر المتضررة حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والدولية لتقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة.

من جانبه، أوضح رئيس حصر المتضررين الطيب أحمد عثمان أن الخسائر المبدئية للحريق إلى جانب المنازل قد تمثلت في فقدان حوالي 1200 جوال من مختلف المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الحريق قد قضي كذلك على معدات صيانة المضخات التي تم جلبها لأبار القرية.