رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق
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رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

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العرب اليوم - رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

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موسكو - العرب اليوم

ذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن توقعات موسكو مع الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر.

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رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق



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