رئيس الوفد الروسي يصرح توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

ذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن توقعات موسكو مع الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر.