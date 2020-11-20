شرطة موزامبيق تعلن استعادتها قرية من المتمردين

أكد القائد العام لشرطة موزامبيق أن أكثر من ألف جندي تمكنوا من استعادة قرية مويدومبي في شمال البلاد من المتمردين ، وأنهم قتلوا 16 منهم ودمروا بعض عتادهم وحذر قائد الشرطة في موزامبيق برناردينو رفاييل في تصريح صحفي المتمردين من أن المعركة لم تنته بعد، مشيراً إلى أنه يجب على المتمردين أن يوقفوا جميع أعمال العنف، ويبدأو بإجراء حوار مع الحكومة ويشهد إقليم كابو ديلجادو في أقصى شمال موزامبيق تمردًا مرتبطًا بتنظيم" داعش " الإرهابي ، حيث شنّ فيه المتمردون هجمات على الجيش وسيطروا على بلدات بأكملها .