إعلام عبري يُعلن تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

أفاد الإعلام العبري مساء اليوم الثلاثاء، بعينات نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حيث تقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بحصوله على 62 مقعدا.

هذا أظهرت العينة النموذجية التي أجرتها القناة 12 أن كتلة الاحزاب اليمينية والمتدينة بقيادة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو حققت 61 مقعدا مقابل 55 للكتلة المناهضة لرئيس الوزراء الأسبق بقيادة زعيم حزب "يش عتيد" ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، وأربعة مقاعد لحزب الجبهة-العربية للتغيير، حيث جاءت نتائج العينة النموذجية للقناة "12" كالآتي:

الليكود 30

يش عتيد 24

الصهيونية المتدينة 14

المعسكر الوطني 11

شاس 10

يهدوت هتوراة 7

يسرائيل بيتنو4

العمل 6

ميرتس 5

القائمة العربية الموحدة 5

الجبهة-العربية للتغيير 4

التجمع 0

البيت اليهودي 0.

في حين أظهرت عينات قناة "كان 11" والقناة "13" العبرية منحت نتنياهو 62 مقعدا.