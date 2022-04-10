مقتل فلسطينية بعد طعنها شرطياً إسرائيلياً في الخليل

قتلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، فلسطينية طعنت شرطياً وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن فلسطينية «قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطياً أصيب بجروح طفيفة». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد تامير بيرو، المتحدث باسم شرطة الحدود، مقتل منفذة الهجوم.