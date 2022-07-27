مقتل جندي تركي متأثراً بإصابته في شمال العراق

قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في نطاق عملية "المخلب" في شمال العراق وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الجندي جنيد طاش يورك، أُصيب يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مشاركته في عمليات البحث والتمشيط بالعراق وأوضحت أن الجندي تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه استشهد اليوم بعدما فشلت كافة المحاولات لإنقاذ حياته وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.