تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس
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تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس

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العرب اليوم - تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس

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طرابلس - العرب اليوم

 شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين اشتباكات ‏عنيفة بين كتيبة "النواصي" وقوة "دعم الاستقرار"، في ‏ظل تحذيرات من توسعها خلال الأيام المقبلة. وذكرت مصادر مطلعة في طرابلس ، أن الاشتباكات التي وقعت بسبب "صراع نفوذ" بين قوة "النواصي" التابعة لوزارة الداخلية، وقوة "دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي، تعد بداية لصراع أوسع قد تشهده العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل انقسام التأييد بين حكومتي باشاغا والدبيبة.

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تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس



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