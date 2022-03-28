الدفاع الروسية تعلن العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول
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الدفاع الروسية تعلن العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب ورسمت عليها رموز النازية الجديدة والصليب المعقوف النازي في أقبية مباني محررة في ماريوبول.

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الدفاع الروسية تعلن العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول الدفاع الروسية تعلن العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب رسم عليها رموز النازية في ماريوبول



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