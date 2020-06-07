الولايات المتحدة تسجّل 29,214 إصابة مؤكدة و 709 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 29,214 إصابة مؤكدة و 709حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,920,904 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 109,901 حالة وفاة.