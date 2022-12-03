قوات كييف تُنقل ثلاث كتائب تضم مرتزقة إلى كريمينايا

استقدمت قوات كييف ثلاث كتائب تضم مرتزقة بولنديين وألمانا، إلى جبهة بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك.

وأفادت "تاس" السبت نقلا عن ضابط في قوات لوغانسك أندريه ماروتشكو: "لوحظ وصول تعزيزات إضافية من الجنود والعتاد للتشكيلات المسلحة الأوكرانية تتجه نحو بلدة كريمينايا".

وأضاف ماروتشكو: "تم رصد ثلاث مجموعات معززة بمرتزقة بولنديون وألمان وصلت في وقت واحد إلى المنطقة".