الولايات المتحدة تتخطى أرقاما قياسيا هائلة لمؤشرات انتشار فيروس كورونا

تجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز الـ 6 ملايين إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينما تخطت حصيلة الوفيات بالمرض 183 ألف حالة.