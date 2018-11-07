السفاره السعوديه في لندن تنفي جمله وتفصيلا مزاعم بي بي سي

نقلت شبكه بي بي سي بالغه العربيه عن معارض سعودي مقيم في لندن قوله إن الشرطة البريطانية وضعته تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته وقد نفت السفارة السعوديه في لندن في بيان للشبكة ذلك جمله وتفصيلا معتبرا ما تقوله الشبكه بادعاءات عاريه من الصحه .

وقالت شرطة العاصمة لندن لبي بي سي عربي إنه ليس بمقدورها التعليق على هذا الموضوع.

ويؤكد هذا المعارض، الذي لم تستطيع بي بي سي عربي الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه وضع تحت الحراسة على مدار الساعة منذ رصد الشرطة الأسبوع الماضي وجود تهديد لحياته.

يُذكر أن هذا المعارض السعودي قد طلب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات، وتعرض للعديد من التهديدات إضافة لاعتداءات جسدية عليه, وأكد في حديثه إلى بي بي سي عربي أن المخاطر الأمنية التي تهدد حياته رصدتها وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية عبر ما وصفته بعملية اعتراض للاتصالات.

كما كشف وثائقي لبي بي سي عربي، بعنوان "ولي العهد تحت المجهر"،سلسلة من عمليات الاختطاف والاعتداء التي تعرض لها معارضون سعوديون داخل السعودية أو في أوروبا على حد سواء، بالإضافة لشهادة جديدة عن حالة وفاة لأحد المعارضين أثناء احتجازه قبيل عام من حادث مقتل خاشقجي.

وأخبر مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بي بي سي عربي أن لواء في الجيش السعودي، كان مساعدا لولي العهد محمد بن سلمان، قد اعتقل في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017، ثم ضُرب على وجهه بهراوة وسقط أرضا

لكن السلطات السعودية من خلال سفارتها في لندن نفت وقوع أي حالات تعذيب أو اعتداء في فندق ريتز كارلتون، وقالت لبي بي سي عربي: "نرفض رفضًا قاطعًا (تلك) الادعاءات الواردة منكم... العارية من الصحة تماما".".

وفي ما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، قالت السلطات السعودية إن تحقيقها في مقتل الصحفي سيكون "تحقيقا كاملا وشفافا. ويعمل المسؤولون السعوديون المعنيون مع نظرائهم الأتراك لكشف الحقائق."

وأضافت أن "هناك جريمة ارتكبتها مجموعة وهي قيد التحقيق حاليا، وستضع المملكة آليات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف