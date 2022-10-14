سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه
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سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه

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العرب اليوم - سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه

انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه.
كييف_العرب اليوم

 أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، عن سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه.

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سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه سماع دوي انفجارين في مدينة ميليتوبل بمقاطعة زابوروجيه



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