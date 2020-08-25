وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يؤكد التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة ذات أهمية

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب الوزير اليوم الثلاثاء، مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة. كما ثمن نائب وزير الخارجية في بيان للوزاة اليوم، دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.