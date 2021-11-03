موسكو تعلن استئناف مفاوضات فيينا يفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن استئناف مفاوضات فيينا سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي.