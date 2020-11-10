الجزائر تسجّل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 63446 حالة وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، أن اللجنة سجلت 15 حالة وفاة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2077 حالة، فيما تعافى 301 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 42626 حالة.