ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم.وكتب بن زايد على "تويتر": "خالص التهاني إلى بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها".