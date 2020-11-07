ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة
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ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة

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العرب اليوم - ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
واشنطن - العرب اليوم

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم.وكتب بن زايد على "تويتر": "خالص التهاني إلى بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".وأضاف: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها".

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بعد فوزه بالرئاسة



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