التلفزيون السوري الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق
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التلفزيون السوري الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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العرب اليوم - التلفزيون السوري الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

الدفاعات الجوية
دمشق_ العرب اليوم

 ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

وكالة "سانا" ذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

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التلفزيون السوري الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق التلفزيون السوري الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق



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