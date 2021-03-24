الرئيس الجزائري يلتقي وزيرة العدل والشرطة السويسرية

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلير-سوتر، التي تزور الجزائر حالياً.وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون القائم بين البلدين من أجل تحقيق الأمن لمواطنيهم.