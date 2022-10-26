تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \26.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

"إعصار" تظهر قدراتها القتالية في أوكرانيا

غطاء ناري للمروحيات الروسية في أوكرانيا

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بإشراف بوتين.. القوات الاستراتيجية الروسية تتدرب على شن ضربة نووية مكثفة

بالفيديو.. إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة نووية روسية

ما مصير الأصول الأجنبية المتروكة في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا؟

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رئيس إسرائيل يقدم لبلينكن "أدلة" على مشاركة إيران في أحداث أوكرانيا ويعرض رؤيته لـ"شرق أوسط متجدد"

عبد اللهيان يجدد رفضه لادعاءات استخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا

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مجلس الاتحاد الروسي: سنتخذ التدابير المناسبة لزيادة أمننا حال انضمام فنلندا إلى الناتو

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الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا على عدة محاور

وسائل إعلام: فنلندا لن تحظر نشر قواعد عسكرية للناتو وأسلحة نووية في أراضيها

وسائل إعلام غربية: ازدياد التماسك التكتيكي للقوات المسلحة الروسية بقيادة سوروفيكين

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فولودين: أوكرانيا فقدت قدرتها على الوجود كدولة وأصبحت مستعمرة أمريكية

مصدر تركي يعلق على آفاق شراء الاتحاد الأوروبي للغاز من روسيا عبر مركز بتركيا

أسير محرر من دونيتسك: إدارة السجن عاقبت الأسرى بعيدا عن الكاميرات بسبب شكواهم إلى الصليب الأحمر

صحيفة: ماكرون ينوي إهانة شولتس في باريس

وسائل إعلام: تركيا تسعى لعقد لقاء بين وزيري الطاقة الروسي والألماني

وسائل إعلام: بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقية حول نقل القوات في أوروبا

لحظة انفجار سيارة قرب مبنى التلفزيون في ميليتوبول

العثور على جسم قد يكون لغما بأحد الممرات الإنسانية في البحر الأسود

مصدر: الولايات المتحدة سلمت أول نظامين من طراز "NASAMS" إلى أوكرانيا

موسكو تطالب نظام كييف ورعاته الغربيين بالكف عن خطوات تقود العالم لكارثة نووية

البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف

موسكو: لا نستبعد مساعدة دول غربية لكييف في صنع "قنبلة قذرة"

ألمانيا تتعهد بتزويد كييف براجمات ومدافع إضافية

موسكو تقدم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

موسكو تقدم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ"خادمة برلين"

موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

روسيا تدعو لعقد جلستين لمجلس الأمن حول أوكرانيا

بوليانسكي.. لغط في كييف بعد المعلومات الروسية حول "القنبلة القذرة"

قديروف: العملية العسكرية في أوكرانيا جهاد كبير

الدفاع الأمريكية: موسكو أخطرتنا بمناورات "غروم" لقوات الردع النووي الروسية

إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

أ ف ب: بايدن يحذر من أن أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيما هائلا"

سلطات كييف تدعو العاطلين عن العمل للالتحاق بالجيش

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جدل في ألمانيا بعد فرض غرامة باهظة على رجل لصق رمز العملية الروسية Z على زجاج سيارته

الرئاسة الألمانية: العلاقة بين شتاينماير وزيلينسكي معقدة

بوتين يوجه بصياغة آلية لرفد احتياجات الجيش الروسي في أوكرانيا

هرتصوغ سيكشف في الولايات المتحدة أدلة استخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا (صور)

منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية

روسيا تبلغ الطاقة الذرية بجملة مقترحات لضمان سلامة محطة زابوروجيه

موسكو تكشف موعد وصول خبراء الطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقيق في "القنبلة القذرة"

موسكو ترحب بمقترح غروسي وقف إطلاق النار من منطقة محطة زابوروجيه

"روس آتوم": كييف تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لصنع "القنبلة القذرة"

اتحاد المؤمنين القدامى يعلن استعداد البابا للوساطة بين بوتين وزيلينسكي

البنتاغون: الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من مليون قذيفة هاوتزر

رئيس غينيا بيساو يعرب عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا