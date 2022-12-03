تعرض معسكر للقوات التركية لقصف صاروخي في العراق

أفاد مراسل في العراق يوم السبت، بتعرض معسكر للقوات التركية لقصف صاروخي شمالي العراق.

وذكر مراسلنا أن معسكر زليكان الواقع في محافظة نينوى تعرض للقصف بأربعة صواريخ.

وأضاف أن الصواريخ سقطت في محيط المعسكر ولم يعرف حتى الآن إن وقعت خسائر.

وتبنت "المقاومة الإسلامية - لواء أحرار العراق" المسؤولية عن استهداف القاعدة التركية في زليكان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم.

وقالت إن الصواريخ أصابت عمق القاعدة.