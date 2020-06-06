حريق ضخم في محيط سجن سياسي في إيران

اندلع حريق ضخم اليوم السبت في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية طهران المخصص للسجناء السياسيين.

وأظهر مقطع فيديو متداول أن النار أتت على مساحات واسعة من المنطقة المحيطة بالسجن، ولم يسجل قدوم رجال الإطفاء منطقة الحريق.

ومنذ الثورة الإيرانية عام 1979، يطلق على السجن "جامعة إيفين" نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين المسجونين فيه.